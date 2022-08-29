Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 23:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kadıköy'debir kişi metronun raylarına yattı
[Fotograf: İHA]
Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı.
Kadıköy metro durağında bir kişi duraktan metro raylarına atladı, ellerini başının arkasına koydu ve raylara yattı.
Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları görüntüledi.
Etiketler: İstanbul
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