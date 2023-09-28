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Türkiye
DHA 28.09.2023 08:04

Kadıköy'de kaza: Trafik felç oldu

Kadıköy'de iki İETT otobüsü ve servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy'de kaza: Trafik felç oldu
[Fotograf: DHA]

İddiaya göre, Kadıköy yönüne peronlara gittiği öğrenilen İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü, aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kadıköy'de kaza: Trafik felç oldu

Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı.

Kadıköy'de kaza: Trafik felç oldu

Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için kaza yerine İBB’ye ait çekici çağrıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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