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Türkiye
İHA 17.06.2024 09:33

Kaçmak için çatıdan atlayan keçi elektrik tellerinde asılı kaldı

Adana’da kaçmak için çatıdan atlayan keçi elektrik tellerine takılı kaldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kurbanlık keçi sahibi tarafından kesilmek üzere iki katlı müstakil evin damına çıkarıldı.

Keçi, kesileceği sırada kasabın elinden kurtularak damdan atladı.

Kasap ve kurbanlığın sahibi sokağa baktıklarında keçinin evin önünden geçen telefon teline boynuzundan takılarak havada asılı kaldığını fark etti.

Daha sonra keçi, olay yerine getirilen kamyonun üzerine çıkan kişilerce bulunduğu yerden kurtarıldı.

Keçinin kurtarıldıktan sonra kasap tarafından kesildiği öğrenildi.

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Kaçmak için çatıdan atlayan keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
Kaçmak için çatıdan atlayan keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
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