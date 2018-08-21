Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

Yurt genelinde kesime götürülürken kaçan kurbanlıklar, vatandaşlar ve kurban yakalama timleri tarafından uzun süren kovalamaca sonucu yakalanabildi.

Aksaray'da Yeni Sanayi ve Şifahane mahallelerinde kaçan kurbanlıklar, sahipleri tarafından yakalanamayınca zabıtadan yardım istendi.

Ekipler kurbanlık hayvanları, yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından uyuşturucu iğneyle vurarak yakaladı.

Rize

Rize'de merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde İsmail Akgül ve ortakları, satın aldıkları kurbanlığı kesime götürmek üzere ahırdan çıkarmak istedi. Ahırdan çıkmamak için direnen boğa, bu sırada kurbanlığın ortaklarından Eşref Büyük'ü çenesinden, kasap Ahmet Akgül'ü ise ayağından yaraladı.

Hayvanı kendi çabalarıyla ahırdan çıkarıp kesemeyeceklerine karar veren kurban sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri, boğaya ahırdan çıkarabilmek için uyuşturucu iğne yaptı. Hayvanın sakinleştiğini düşünen ekipler ve Ahmet Akgül, boğayı ahırdan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada koşmaya başlayan boğa, Akgül'ün elinden kurtularak çay bahçesine atladı.

Yaklaşık iki saat süren uğraşın ardından yorgun düşen boğa, belediye ekipleri ve kurban sahiplerince yakalandı.

Ekipler, boğayı bahçeden yola çıkardı. Yolda bir kez daha ipten kurtulmayı başaran boğa yeniden çay bahçesine girdi. Kurban sahipleri çay bahçesinde yeniden yakalayarak ağaca bağladıkları boğayı burada kesmeye karar verdi.

Aynı mahallede Yakup Akgül'e ait kurbanlık boğa da kesime götürülürken sahiplerinin elinden kurtularak çay bahçesine girdi. Belediye ekiplerince uyuşturucu iğne yapılan boğa, bahçeden çıkarılamayınca su serpilerek rahatlatılmaya çalışıldı. Yapılan müdahalelere rağmen bahçeden çıkartılamayan boğanın kesimi burada yapıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Atatürk Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan dana, bir evin bahçesine girdi. Büyükşehir ve Haliliye belediyelerinin hayvan yakalama timleri tarafından sakinleştirici iğneyle vurulan dana, buna rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı.

Sakinleşmesinin ardından evin bahçesinden çıkarılan hayvan, sokakta yeniden kaçma girişiminde bulundu. Uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanan dana, kurban kesim alanına götürüldü.

Sırrın Mahallesi'nde ise sahibinin elinden kaçan boğa, bir iş yerinin bahçesinde sıkıştırıldı. Burada ekiplerce sakinleştirici iğne yapılan boğa, bir süre daha kimseyi yanına yaklaştırmadı. Sakinleştirici iğnenin etkisini göstermesiyle uysallaşan boğa, bölgeye gelen kasap tarafından kesildi.

Saatlerce yakalanamadı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolu yakınlarındaki organize sanayi bölgesinde de ipini koparak sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ormanlık alana kaçtı.

Sahipleri tarafından kovalanan kurbanlık yaklaşık 5 saat yakalanmayınca Eyyübiye Belediyesi Kurban Yakalama Timi'nden yardım istendi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman kendisine yakalamak isteyenlere saldırdı.

Hayvandan korunmaya çalışan vatandaşlar, ağaçların arkasına saklandı. Ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen kurbanlık boğa, bir süre sonra sahipleri tarafından kementle yakalanarak kesim bölgesine götürüldü.

Kocaeli

Kocaeli Derince'de Çenedağ Mahallesi'nde, Şeref Soysal'a ait kurbanlık dana, sahibinin bağladığı yerden ipini kopararak kaçtı. Kaçarken ev ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen dana, burada sıkıştı.

Danayı düştüğü yerden kendi imkanıyla kurtaramayan Soysal, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin vincinin yetersiz kalması üzerine özel bir firmadan vinç getirildi. Kurbanlık dana, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Arka bacağında kırık olduğu belirlenen dana, evin bahçesine bağlandı.

Trabzon

Trabzon Ortahisar'da Kurban Pazarı'ndan satın alınan kurbanlık boğa, aynı yerde bulunan kesim alanında sahibinin elinden kaçtı.

Kaçan kurbanlığı kovalamaya başlayan sahibi ve yakınları, olayı Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kaçan Kurbanlıkları Yakalama Timi'ne bildirdi. Yaklaşık 4 kilometre kaçan ve Karadeniz Sahil Yoluna giren hayvan, çevredekilerin çabasıyla da yakalanamadı.

Kaçmaya devam eden kurbanlık, timlerin çalışması sonucu Ortahisar ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Detay Sokağı'nda sıkıştırıldı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yakalanan kurbanlık boğa, iki uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla yakalanan boğa sahibine teslim edildi.

Kurbanlık boğanın kaçışı sırasında da bir kişi yaralandı ve kentteki bir hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan Karakaya Mahallesi'nde de sahibinin elinden kaçan boğa, iki kişiyi yaraladıktan sonra fındık bahçesinde yapılan iki uyuşturucu iğne sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA