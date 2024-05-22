Kaçak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi

Kentte, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince İnceburun'un 30 deniz mili kuzeyinde bir balıkçı teknesinde arama yapıldı.

Teknedeki aramalarda ekiplerce 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasak olan 880 kalkan balığı ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Kaçak yolla avlanan balıkçılara idari para cezası uygulanırken, kalkan balıklarına el konuldu.

Sahil Güvenlik ekiplerince İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, huzurevi, yatılı pansiyonlu okullar ve Kur'an kurslarına dağıtıldı.