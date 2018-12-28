Terörle mücadelede alınan başarılarda en büyük paylardan biri özel operasyon birliklerine ait.

Çetin arazi koşullarında, zorlu iklim şartlarında ya da meskun mahallerde gözünü budaktan sakınmayan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JOPER timleri, verilen her görevi başarıyla yerine getirmek için canlarını hiçe sayıyor.

Bu zamana kadar sayısız operasyonda görev alan ve Jandarma’nın en seçkim timleri olan JOPER timleri, yalnızca özel görevlere gidiyor ve kararlılıkla mücadele ediyor.

Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tuncay Özbek, JÖAK Komutanlığına bağlı özel operasyon timlerinin görevlerinin diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren; bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde rehineli ve rehinesiz özel operasyonlar icra etmek olduğunu söyledi.

Özbek, JOPER timlerinin görevleri arasında ayrıca, büyük çaplı cezaevi operasyonlarına müdahale etmek, büyük çaplı toplumsal olaylara müdahale etmek, kırsalda ve meskun mahalde terörle mücadele harekatı yürütmek olduğunu belirtti.

JOPER hendek terörü sırasında da sahadaydı

JOPER timleri, 2015-2016 yıllarındaki hendek terörü sırasında da sahadaydı. O operasyonlara tanıklık eden isimlerden biri de gazi Yarbay Necmettin Tetik.

O tarihte Jandarma Özel Harekat tabur komutanı olduğunu belirten JÖAK Eğitim-Öğretim Başkanı Jandarma Yarbay Necmettin Tetik, “Nusaybin’de devam eden o operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının önceden döşedikleri el yapımı patlayıcıları uzaktan patlatmaları sonucunda 1 Haziran 2016 tarihinde yaralandım. Tedavi sonucunda sol gözümün tamamı, sağ gözümün yüzde 50’sini kaybederek Jandarma Genel Komutanlığından malul gazi olarak emekliye sevk edildim.” dedi.

Bir yıl sonra yeniden görevine dönen Yarbay Tetik, halen bu birliğin eğitim ve öğretim başkanlığını yapıyor.

Sıcak Nokta ekibi de bu özel timin, meskun mahal operasyonlarına nasıl hazırlandığını yerinde yerinde görüntüledi.

Senaryo gereği bir binadaki terörist unsurlarla sıcak temas sağlanıyor ve rehine kurtarma operasyonu özel timlerin kontrolüyle gerçekleşiyor.

Öncelikli olarak keskin nişancılar uzak mesafede konuşlanıyor ve hedef binayı gözetliyorlar.

İçerideki terörist ve rehine sayısını tespit ederek timle iletişimi sağlanıyor.

Sonrasında ise zırhlı araçlarla hedef binaya yaklaşıyorlar.

Tim, önce binanın etrafını tamamen kontrol altına alıyor, ardından da duvar ve kapılara patlayıcı yerleştiriyor.

Son aşamada ise binaya gelen helikopterli tim, hızlı iniş tekniğiyle olay yerine intikal ediyor.

Tüm timler arasında koordinasyon sağlandıktan sonra da binaya giriliyor.

Özel operasyon timleri aynı anda hedef binadaki birçok noktada arama yapıyor, rehineleri kurtarıyor ya da teröristleri etkisiz hale getiriyor. Ve ele geçirilen teröristler, kontrollü olarak binadan tahliye ediliyor.

“Hepsi istekli personelden oluşmakta ve özel olarak seçilmektedir”

Özel operasyon timlerinde görevli personelin profesyonel personelden oluştuğunu dile getiren Özbek, “Hepsi istekli personelden oluşmakta ve özel olarak seçilmektedir. Seçilen personelimizi birçok kursla eğitim seviyelerini en üst seviyeye getirmekteyiz. Tüm personelimiz hava ve arazi şartlarında görevlerini en iyi şekilde yerine getirecek eğitime sahiptir.” dedi.

Teröristlerin kabusu: Eşek Arısı

Operasyonlar ve eğitimler sırasında yüksek teknolojiyle üretilmiş pek çok araç kullanılıyor.

Dünya da sadece sayılı ordunun envanterinde bulunan "Eşek Arısı" isimli mini insansız hava aracı da bunlardan biri.

Teröristlerin kabusu haline gelen bu İnsansız Hava Aracı, 10 santimetre boyunda ve yalnızca 18 gram ağırlığında. Mini bir helikopteri andıran "Eşek Arısı"nın menzili tam 1,6 kilometre. Küçük bünyesinde tam 2 kamera taşıyor. Tespit ettiği görüntüleri de 1000 km mesafeden anında iletebiliyor.

Yapının röntgeni çekiliyor

Bir diğer cihaz ise duvar arkası görüntüleme sistemi. Operasyon öncesinde binayı çepeçevre saran timler, içerideki canlı sayısını bu cihazla tespit ediyor. İçerideki ısıyı tespit ediyor. Bir anlamda yapının röntgenini çekiyor.

Bir diğeri ise kapı altı görüntüleme sistemi. Kapı altından yerleştirilen bu cihazla da bina içi net bir şekilde görüntülenebiliyor. Böylece içerideki teröristlerin ya da rehinelerin durumuna bakılarak bir müdahale planı oluşturuluyor.

Vurucu güç olarak üstün kabiliyetleriyle görev alıyorlar

JOPER timlerini görev alanı hayli geniş. Özel eğitimli timler, bugüne dek yurt genelindeki birçok terörle mücadele operasyonuna iştirak etti ve operasyonların başarıya ulaşmasında önemli roller üstlendi.

JOPER timlerinin görev alanı yalnızca yurt içiyle sınırlı değil. İhtiyaç duyulduğunda sınır ötesi operasyonlarda da vurucu güç olarak üstün kabiliyetleriyle görev alıyorlar.

Tim personeli; Jandarma komando birliklerinde görev alarak tecrübe kazanmış, liderlik vasıfları yüksek ve üstün yetenekli gönüllü jandarmalardan oluşturuluyor.

Haber: Merve Güneş

Kamera: Kaan Kutlu – Burhan Torunlar