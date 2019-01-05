Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, trafikteki hataları en aza indirmek için hem kendi personelini hem de sürücüleri güvenli sürüş konusunda eğitmek için harekete geçti.

Jandarma ekipleri, araçla ilgili her türlü bilgiyi ve kritik anlarda yapılması gerekenleri bu eğitimle öğreniyor.

“Bölgeye ilk giden jandarma ekibi oluyor”

Bir trafik kazası olması durumunda, olumsuz doğa koşullarında, bölgeye ilk gidenlerin jandarma ekibi olduğunu dile getiren İleri ve Güvenli Sürüş Uzmanı Çelebi Deli, “Jandarma sürücüsünün oradaki sürücülerden çok daha iyi olması gerekiyor ki o olumsuz bölgeleri aşabilsin.” dedi.

İleri sürüş eğitimleri de alıyorlar

Jandarma ekipleri, güvenli sürüşün yanı sıra ileri sürüş eğitimleri de alıyor. Zira zaman zaman bir kovalamacanın içinde ya da bir saldırıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Eğitimlerde ekipler, bu tür durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini uygulamalı olarak görüyor.

Zırhlı araçları kullanan askerler de eğitim alıyor

Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan Kirpi ve Kobraları kullanan askerler de bu eğitime tabi tutuluyor. Zorlu arazi koşullarında, yağmurda, çamurda her şeyin üstesinden gelecek düzeyde eğitim görüyorlar.

Jandarma aldığı terör eğitiminin yanısıra, ileri sürüş teknikleri ile de her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.