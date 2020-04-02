Elazığ'da Baskil ilçesi Koçharman köyünde yaşayan İsmet ve eşi Fatma Bosat, muhtara, dışarı çıkamadıkları için odun ve erzakının tükendiğini söyledi.

Muhtarın, durumu 156 destek hattına bildirmesi üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubundaki jandarma ekipleri, yaşlı çiftin hem yakacak hem de gıda ihtiyacını karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Aralarında kadın astsubayın da bulunduğu ekip, getirdikleri odunları kamyonetten odunluğa kadar taşıdı. Daha sonra evdeki sobayı da yakan jandarma ekipleri, soğuk havada üşüyen yaşlı çiftin bir an önce ısınmasını sağladı.

Jandarma ekiplerinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirten İsmet Bosat, şunları söyledi:

Bosat, "Ne istediysek fazlasıyla getirdiler. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim bu musibeti de bir an evvel kaldırsın inşallah, insanlar rahatlığa kavuşsun. Devletimizin, Valimizin söylediklerini herkes yapacak, evden çıkmayacak ki bu hastalık yok olsun."

[Fotoğraf: AA]

Fatma Bosat ise "Allah devletimizden, jandarmamızdan, askerimizden, hepsinden razı olsun. Odunlarımız bitmişti, sağ olsunlar getirdiler" dedi.