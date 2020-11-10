Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1-31 Ekim tarihleri arasında açık kaynak araştırmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 171 oltalama, 113 fuhuş ve 401 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 685 sitenin erişimi engellendi.

