Jandarma 30 bin personelle bayrama hazır

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin Akıncı Gişeleri'ndeki uygulama noktasında açıklama yaptı. Bayramlarda trafik yoğunluğu nedeniyle denetimleri azami seviyeye çıkardıklarını belirten Çardakcı, denetimlerle kural ihlallerini en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çardakcı, amaçlarının, huzur ve güven içerisinde vatandaşların yolculuk yapmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

“30 bin civarında personelimiz görev yapıyor”

Jandarma personelinin, sahada etkin bir denetim görevini gerçekleştirdiğini dile getiren Korgeneral Çardakcı, "Bayram dönemi olan 17-27 Ağustos tarihlerinde Jandarma Genel Komutanlığı olarak helikopter ve drone gibi teknik cihazlarla kontroller yapıyoruz. Yaklaşık bin 400 trafik personelimiz olmak üzere asayiş timlerimiz de dahil 30 bin civarında denetim ve kontrollerde personelimiz görev yapıyor." diye konuştu.

“Ölümcül kazaların yüzde 40’ı aşırı hızdan”

Korgeneral Ali Çardakcı, denetim ve kontrollerde kural ihlali yapan sürücülerin yanı sıra diğer vatandaşlarla da iletişim kurup, özellikle ölümcül kazalara yönelik uyarıda bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz vatandaşlarımıza özellikle hız yapmamaları, ön ve arka koltukta oturan vatandaşlarımızın mutlaka emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken kesinlikle cep telefonu kullanmamaları, uykusuz ve yorgun bir şekilde trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyoruz.

Bugün ölümcül kazaların yüzde 40'ının aşırı hızdan kaynakladığını vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyoruz. Cep telefonuyla araç kullanmanın alkollü araç kullanmayla eşdeğer olduğunu vatandaşlarımıza anımsatalım."

2 saatte bir 10 dakika mola

Vatandaşların ön koltukta emniyet kemeri takması durumunda ölümcül yaralanma riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını aktaran Korgeneral Çardakcı, şöyle devam etti:

"Arka koltukta emniyet kemeri takılması durumunda ise ölümcül yaralanma riskini yüzde 75 oranında azalttığı tespit edilmiş durumda. Bu konuda vatandaşlarımız daha duyarlı olursa, huzur ve güven içerisinde bir bayram geçireceklerini ümit ediyoruz. Özellikle gece seyahat eden sürücülerimizin uykusuz ve yorgun bir şekilde seyahate çıkmamalarını öneriyoruz. Uykusuzluğun yorgunluğa, yorgunluğun dikkatsizliğe, dikkatsizliğin de kazaya sebebiyet verdiği hepimizce malum. Özellikle 2 saatte bir sürücülerimizin 10 dakika mola vermelerini öneriyoruz."

Korgeneral Çardakcı, açıklamaların ardından uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçlardaki yolcularla sohbet ederek, onlara uyarılarda bulundu.

Ali Çardakcı, hediye verdiği bazı sürücüler ve çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA