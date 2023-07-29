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Türkiye
İHA 29.07.2023 18:37

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Menemen ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Hasara yol açan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]

Ulukent Sanayi Bölgesindeki metal maden elektronik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

Yangın, alevlerin başladığı fabrikanın yanı sıra bu yapının arkasındaki bir mobilya fabrikasının bahçesindeki malzemelere de zarar verdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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