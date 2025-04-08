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Türkiye
DHA 08.04.2025 06:26

İzmir'de elektrikli ısıtıcı daireyi yaktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir apart dairede elektrikli ısıtıcıdaki arızadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de elektrikli ısıtıcı daireyi yaktı

Çeşme ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir apart dairenin ikinci katında yangın çıktı.

Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yapılan çalışmalar sonucunda yanİ;zgın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan incelemede yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı arızadan çıktığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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