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Türkiye
İHA 12.06.2024 11:41

İzmir'de denizin rengi değişti

İzmir'in iki farklı ilçesinin birinde deniz yeşile, diğer ilçede ise kahverengiye döndü. Denizin renginin değişmesiyle beraber etrafa çok ciddi bir koku da yayılırken, uzmanlar ise renk değişimlerinin sebebini açıkladı.

İzmir'de denizin rengi değişti

İzmir'in iki farklı ilçesinde denizin renginde farklılık dikkat çekti. Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Balıkçı Barınağı civarında, denizin rengi yeşile döndü.

Renk değişimi sahil boyunca fark edilirken, bir başka renk değişimi de Balçova ilçesindeki Çakalburnu Dalyanı mevkiinde yaşandı.

Burada da denizin renginin kahverengiye döndüğü gözlemlenirken, etrafa ise kötü bir kokunun yayılması dikkat çekti.

İzmir'de denizin rengi değişti

Nedeni belli oldu: Plankton patlaması

Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, renk değişimlerinin plankton patlamaları nedeniyle yaşandığını söyledi.

Renk değişimleriyle beraber kötü bir kokunun da yayıldığını aktaran Doğan Yaşar, "Bu renk değişimleri, tamamen planktonlar; yani mikroorganizmalar nedeniyle oluşuyor. Karşıyaka'da yeşil renk, burada gördüğünüz gibi kırmızımtrak bir renk. Ciddi anlamda bir koku da var şuanda. Bunların nedeni; deniz suyunda her litrede yaklaşık 1 milyon organizma vardır. Bunlar sıcaklık ve kirlilikle beraber artarak deniz suyunda yaklaşık 2 milyonlara çıkar. 2 milyonlara çıkınca ortamda oksijen bırakmaz bunlar ve ölürler.

Mavi, yeşil, kırmızımtırak ya da beyaz görürsünüz bazen. Bunlar, bu türlere göre değişir bu renkler; yani planktonların ölüleri nedeniyle oluşan bir renk bu. Bizim maalesef ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi şu anda denizlerin foseptik olarak kullanılması. Türkiye denizlerinde ilk defa 1955 yılında İzmir iç gölgesinde müthiş bir plankton patlaması olmuştur. Sonuçta binlerce balık ölmüştür" dedi.

İzmir'de denizin rengi değişti

"Kirlilik" ve "arıtma" vurgusu

"Fabrikalar maalesef arıtmaları çalıştırmıyorlar" diyen Doğan Yaşar, bu nedenle denizlerde kirliliğin meydana geldiğini söyledi.

İzmir'deki kokunun kaynağına dikkat çeken Doğan Yaşar, "Bir haftadan beri müsilaj olayı tekrar başladı Marmara Denizi'nde. Bütün bunların nedenleri tek; kirlilik. Arıtılmadan denize verilen sular tamamen, nedeni bu. İzmir'de olay biraz daha farklı. İzmir, arıtma tesisleri olarak çok iyi bir kentti; ama fabrikalar maalesef arıtmalarını çalıştırmıyorlar. Özellikle 2004'ten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın ölümünden sonra oldukça iyileşmişti Körfez, oldukça da güzelleşmişti.

'Birkaç yıl kaldı' yüzmeye dedik; ama maalesef ölümünden sonra çok büyük yanlışlar yapıldı İzmir'de. İnanılmaz büyük bilimsel hatalar yapıldı Aziz Kocaoğlu döneminde. Önce derelerin altı betonlandı, işte bu zaten sonun başlangıcı buydu. Bu kokunun ana nedeninin bir tanesi bu; yani derelerin altının betonlanması. Siz eğer suyun toprakla olan ilişkisini keserseniz, doğal olarak kokacaktır ve koktu" diye konuştu.

İzmir'de denizin rengi değişti

"Bunların bazıları zehirlidir, balık yerse ölür"

Plankton patlamalarının denizde yaşayan canlılara zarar verebileceğini ifaden eden Doğan Yaşar, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sene toplu balık ölümleri oldu bu taraflarda. Ortamda oksijen kalmayınca, ölünce bu planktonlar, bunların bazıları zehirlidir. Balık bunları yerse ölür; yani doğrudan herkese, bütün canlılara etkisi var. Tek bir iş var. Bu kadar çok zor olmaması lazım. Arıtma testleri çalıştırılmalı hepsi bu."

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