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Türkiye
AA 11.11.2024 22:07

İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İzmir'in Selçuk ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

Çocuklar yangın sırasında evde yalnızdı

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti

Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi.

Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

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