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Türkiye
TRT Haber 14.06.2023 09:04

İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Saat 08.53'te yaşanan sarsıntı, 10,19 kilometre derinde kaydedildi.

"Panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyoruz"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklamada, depremin dış merkezinin Buca merkez ile Kısıkköy arasındaki bölgede yer aldığını söyledi.

Söz konusu bölgenin jeolojik olarak Tuzla Fayı ile Dağkızılca Fayı arasındaki alana karşılık geldiğini aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu iki fayın birbiriyle bağlantılı olduğu bir bölge burası. 30 Ekim 2020 depreminden beri bu bölgede belirli aralıklarla deprem oluyor. En son 4 Kasım 2022'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Buna göre 4,9 depreminin artçısı olabilir. Bu büyüklükte depremler doğal olarak oluşmaya devam edecektir. Panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyoruz."

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