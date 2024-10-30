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Türkiye
AA 30.10.2024 09:27

İzmir merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki yıllarda terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2 ilde eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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