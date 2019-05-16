İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), tarafından düzenlenen 52. Geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması sonuçlandı.

Ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

TRT iki ödüle layık görüldü

TRT Haber Muhabiri Duygu Tuncer, “Süleymaniye'nin Akustiği” ile Televizyon Programı dalında, Elif Yıldırım Korkmaz da "Engelli öğrenciler için mesleğine döndü” haberiyle Televizyon Haberi dalında ödül aldı.

Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmada, 23 gazeteci ödüllendirildi.

Kaynak: TRT Haber