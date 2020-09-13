Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir-Çeşme otoyolunda dumanı gören sürücüler yangın tüplerine sarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir-Çeşme otoyolu kenarındaki yangın söndürüldü. Bazı sürücüler, emniyet şeridinde durarak yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.
İzmir-Çeşme otoyolu Urla çıkışı yakınında yol kenarındaki otluk alandaki yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bazı sürücülerin emniyet şeridinde durarak yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın nedeniyle kısa süre otoyoldaki görüş mesafesinde düşüş yaşandı.
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