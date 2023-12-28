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Türkiye
AA 28.12.2023 16:16

İZBAN yılbaşında ek sefer düzenleyecek

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN), yılbaşında 6 ek seferle hizmet verecek.

İZBAN yılbaşında ek sefer düzenleyecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İZBAN AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi güney yönünden hareket edecek ek trenler, Tepeköy'den saat 01.06 ve 02.06'da, Cumaovası'ndan ise saat 03.35'te kalkacak.

Cumaovası treninin son istasyonu Çiğli olacak. Tepeköy yönünden gelen trenler saat 02.06 ve 03.06'da, Cumaovası'ndan gelen tren saat 04.06'da Alsancak İstasyonu'nda olacak.

Kuzey yönünden hareket edecek ek trenler, Aliağa'dan saat 01.11 ve 02.11'de, Çiğli'den ise saat 03.48'de kalkacak. Saat 02.11'deki trenin seferi Cumaovası'nda, diğer iki trenin seferi Tepeköy İstasyonu'nda son bulacak.

Aliağa'dan kalkan trenler saat 02.26 ve 03.26'da, Çiğli'den kalkan tren 04.26’da Alsancak İstasyonu'na varacak.

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