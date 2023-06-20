Çok Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 20.06.2023 18:16

İstinat duvarı gecekondu üzerine çöktü

Ankara’da sağanak sonrası bir binanın istinat duvarı gecekondu üzerine çöktü. Gecekonduda yaşayan 7 kişilik aile yara almadan kurtulmayı başardı.

Ankara’yı etkisi altına alan sağanaklar Yenimahalle ilçesinde bir binanın istinat duvarının çökmesine sebep oldu. Çöken istinat duvarı söz konusu binanın önündeki gecekondunun duvarlarını yıktı.

İstinat duvarında biriken sular gecekondunun duvarları içerisinden evin içerisine girdi.

Evin içerisinde biriken sular bir metre yüksekliğe ulaştı. 7 kişilik aile akşam saatlerinde günün ilk ışıklarına kadar evin içerisindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

"Kepçeyi çağırdık ama kimse gelmedi"

İstinat duvarının üzerine çöktüğü gecekondu da h ayatlarını sürdüren 7 kişilik ailenin üyesi Ahmet El- Ali gece saat 12’ye kadar evi tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Ali, belediyeden kepçe çağırdıklarını fakat kepçenin gelmediğinin altını çizerek, “-"Yağmur olursa bir daha aynı şey olacak. Kepçeyi çağırdılar ama kimse gelmedi. Sadece 5 kişi geldi evdeki çamuru temizliyor. Eşyalar kullanılmaz halde. Suyu çıkarmaya uğraştık gece 12’ye kadar. Biz burada oturmayacağız, korkuyoruz. Bir daha yağmur yağdığı zaman aynı şey olacak" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
Ankara Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Erenler Belediye Başkanı Kılıç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:39
Kaçak avlanan 900 kilogram deniz patlıcanı denize bırakıldı
18:24
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
18:05
Erenler Belediye Başkanı Kılıç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
17:49
Asgari ücret artışı birçok kalemi etkileyecek
17:42
Meta'dan "Twitter'a cevap" bir uygulama geliyor
17:35
Trump'ın evinde sakladığı belgelere ilişkin dava 14 Ağustos'ta başlayacak
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
FOTO FOKUS
İstinat duvarı gecekondu üzerine çöktü
İstinat duvarı gecekondu üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ