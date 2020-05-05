Haber Giriş: Kaynak: AA
İstiklal Caddesinde dikkat çeken yoğunluk
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesindeki yoğunluk dikkat çekti.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanıyor.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
İstiklal Caddesi'nde çoğu kişi maske takarak gezerken bazı kişilerin ise maskesiz olduğu görüldü.
Sosyal mesafe kuralları ise çoğu kişi tarafından ihlal edildi.
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