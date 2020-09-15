İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 11-12 Eylül'de Beşiktaş, Sarıyer, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde genel trafik uygulaması yapıldı.

Toplam 6 bin 501 aracın kontrol edildiği uygulamada, 74 abartı egzoz, 62 makas atma, 94 alkollü araç kullanımı, 3 drift, 62 sürücü belgesiz trafiğe çıkma, 44 emniyet şeridi, 117 araç kullanırken cep telefonu kullanımı, 446 emniyet kemeri ve 1162 diğer trafik kanunu ihlallerinden olmak üzere, 2 bin 64 araç ve sürücüsüne 984 bin 745 TL para cezası uygulandı, 126 araç trafikten men edildi.