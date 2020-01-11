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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı11 Ocak 2020 Cumartesi 02:01 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 02:03
İstanbul Ataşehir’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu'nun Ataşehir Kavşağı mevkisinde, Ankara istikametine giden 3 otomobil çarpıştı.
Kazada, Cumhur Güven Taşbaşı, Bülent Türkoğlu, Halil Rıfat Gürsoy ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Ataşehir TEM otoyolu zincirleme trafik kazası