İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüklerinin 2018 ve 2019 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili bilgiler paylaştı.

Vali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonlarda önemli başarı elde edildiğini belirterek, "Böylece 2019 yılının ilk 4 ayında olay sayısında yüzde 31 azalma sağlandı." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı konusunda da bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Özverili çalışmayla yürütülen başarılı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2019 yılının ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 107, uyuşturucu hap sayısında ise yüzde 322 artış sağlandı. Zehir tacirlerine göz açtırmayan ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA