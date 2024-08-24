İstanbul'da yüksek nem etkili oluyor

İstanbul'da yüzde 100'lere ulaşan nem hem gece hem gündüz yaşamı güçleştiriyor.

Nem, İstanbul'da gece hissedilen sıcaklığın artmasına neden oldu.

Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.

Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Kağıthane, Pendik, Sarıyer ve Şişli’de nem oranı yüzde 95’i aştı.

Başakşehir, Küçükçekmece, üsküdar'da nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Megakentte genel hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,2 derece ve nem oranı yüzde 82'yi buldu.

Yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle vücut, terleme yoluyla su ve tuz kaybetmekte. Kanın koyulaşmasına neden olan su ve tuz kaybının karşılanabilmesi, özellikle kalp sağlığı bakamından önem taşımakta.