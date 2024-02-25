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Türkiye
AA 25.02.2024 19:02

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Devlet Demiryollarına ait otopark araç alımına kapanırken, saat 20.00'den yarın program bitimine kadar da Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına araç alınmayacak.

Yarın saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak.

Sirkeci İstasyon Caddesi yarın saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.

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