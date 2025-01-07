Duman 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.01.2025 13:24

İstanbul'da turistleri dolandıran 24 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da turistlerin kontrol etme bahanesiyle aldıkları paralarını çaldıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da turistleri dolandıran 24 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih'te bazı taksi şoförleri ve taksicilerle birlikte hareket eden kişilerin, turistlerin paralarını geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle alıp tırnaklama yoluyla çaldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçleri 13 ilçede 36 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen Saffet Ü'nün de aralarında bulunduğu 24 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve 1 çakar lamba ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Kızlarının köpeğinin saldırısına uğrayan çift yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Bakan Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
14:35
Bakan Güler, Valiler Buluşması'na katıldı
14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
14:19
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
13:50
En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi
14:36
Ukrayna Rus gazını kesti: Avrupa için alternatifler neler?
50 metrekare atölyedeki tespih üretimi 500 metrekarelik imalathaneye taşındı
50 metrekare atölyedeki tespih üretimi 500 metrekarelik imalathaneye taşındı
FOTO FOKUS
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ