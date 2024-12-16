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Türkiye
AA 16.12.2024 23:24

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 11 tutuklama

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 11 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 11'inin tutuklanmasına, 1 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan, soruşturma sonucunda, şüpheli Ahmet Özer'in KCK/TDÖ bağlantı ve faaliyetlerine ilişkin yeni tespitlere ulaşıldığı ve soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın." ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edilmişti.

Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü belirlenmişti.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi yakalamıştı.

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İstanbul PKK/KCK Terör Örgütü
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