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İstanbul’da TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi13 Eylül 2019 Cuma 07:44 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 08:14
İstanbul’da TEM Altınşehir viyadüğünde gaz tankeri devrildi. TEM Edirne yönünde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı.
Kaza, TEM Otoyolu Altınşehir bölgesinde yaşandı.
Oksijen yüklü gaz tankeri, viyadükten geçerken devrildi.
Alınan ilk bilgiye göre, araç içerisinde sıkışan 2 kişi çevredekilerce kurtarıldı.
TEM Edirne yönünde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı.
Kaynak: TRT Haber, İHA
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