İstanbul'da tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, Panama bandıralı 118 metrelik tankerde çıktı.

ATA VOYAGER isimli gemide, İstanbul Küçükçekmece açıklarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

KURTARMA-6, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-6 ve KEGM-3 can kurtarma botları bölgeye sevk edildi.

Marmara Denizi Küçükçekmece gemi demir sahasındaki yangına kısa sürede müdahale edildi.

Tedbir amacıyla, demirli gemiler bölgeden uzaklaştırıldı.

İstanbul'da tanker yangını.



İstanbul Küçükçekmece açıklarında ATA VOYAGER isimli gemide çıkan yangına, Kıyı Emniyeti kurtarma gemileri müdahale ediyor. https://t.co/j2jfPy7IYY pic.twitter.com/yWQZwMHKJF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2023

Henüz belirlenemeyen nedenle makine dairesinde çıkan yangının önce diğer bölümlere sıçraması engellendi.

Ardından söndürme ve soğutma çalışmaları başladı.

24 mürettebatın bulunduğu gemideki yangın, kimse yaralanmadan söndürüldü.