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Türkiye
TRT Haber 19.05.2023 00:13

İstanbul'da tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Marmara Denizi'nde, Panama bandıralı bir gemide yangın çıktı. Kıyı Emniyeti kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle, yangın tüm gemiye yayılmadan söndürüldü.

İstanbul'da tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, Panama bandıralı 118 metrelik tankerde çıktı.

ATA VOYAGER isimli gemide, İstanbul Küçükçekmece açıklarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

KURTARMA-6, KURTARMA-9 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-6 ve KEGM-3 can kurtarma botları bölgeye sevk edildi.

Marmara Denizi Küçükçekmece gemi demir sahasındaki yangına kısa sürede müdahale edildi. 

Tedbir amacıyla, demirli gemiler bölgeden uzaklaştırıldı. 


Henüz belirlenemeyen nedenle makine dairesinde çıkan yangının önce diğer bölümlere sıçraması engellendi.

Ardından söndürme ve soğutma çalışmaları başladı.

24 mürettebatın bulunduğu gemideki yangın, kimse yaralanmadan söndürüldü.  

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