Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da şehir hatlarına lodos engeli
[Fotograf: AA]
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.
Etiketler: Şehir Hatları İstanbul Fırtına
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