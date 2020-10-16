İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte para operasyonu düzenlendi.

Suriye uyruklu 26 yaşındaki Khaled H., 14 Ekim'de Fatih'teki bir döviz bürosuna giderek 10 bin dolar vermek istedi. İş yeri sahibi dövizlerin, para sayma makinesinde sahte olduğunu anlayınca, şüpheliyi oyalayarak polis ekiplerine haber verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, Fatih'te bir adrese düzenlediği operasyonla sahte para imal eden çeteyi yakaladı. pic.twitter.com/g0QHheRWTA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2020

Olay yerine gelen ekipler, Khaled H.'yi gözaltına aldı.

İfadesinde, dövizleri 16 bin lira karşılığında tanımadığı bir şahıstan aldığını belirten şüphelinin verdiği adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 151 bin 600 sahte dolar, 33 bin sahte euro, 21 adet para yapımında kullanılan solüsyon ile 1'er adet para basma, sayma makinesi ve mor ışık cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Jaber El K. tutuklandı, Khaled H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.