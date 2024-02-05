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Türkiye
AA 05.02.2024 09:41

İstanbul'da okul servisleri denetlendi

İstanbul'da, eğitim-öğretimde 16 günlük yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından okulların açılmasıyla okul servisleri denetlendi. Ayrıca kentte trafik yoğunluğu da oluştu.

İstanbul'da okul servisleri denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özellikle okul servislerinin araç trafiğinde oluşturabileceği yoğunluk nedeniyle servis sürücülerinin dikkatini üst düzeyde tutup kazaları önlemeye yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, başta Fatih, Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beykoz olmak üzere birçok alanda uygulama noktası kurdu.

Uygulamada, şoförlerin ehliyetine, araçların yetki belgelerine ve yan tarafında logo olup olmadığına, servis içerisinde kemer takılıp takılmadığına, araç muavininin bulunup bulunmadığı, yolcu sayısına ve ayakta yolcu taşınıp taşınmadığına ilişkin kontroller yapıldı.

Arızalanan araç güvenli alana alındı

Fatih Adnan Menderes Bulvarı'ndaki uygulama noktasında okul servisleri denetlendiği sırada hafif ticari araç arızalandı.

Durumu fark eden ekipler, arızalan aracı itip güvenli alana aldı.

Beyoğlu'ndaki denetimde ise bir okul servisinin muayenesi bittiği gerekçesiyle sürücüsüne 1506 lira trafik cezası kesildi.

Kentteki trafik yoğunluğu

Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından sabah saatlerinde trafikte bazı noktalarda ve ana arterlerde araç yoğunluğu oluştu.

İşe giden vatandaşlar ve okullarına giden öğrenciler nedeniyle bazı otobüs ve metrobüs duraklarında sıra oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, sabah saatlerinde kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı.

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