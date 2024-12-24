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Türkiye
AA 24.12.2024 09:19

İstanbul'da motosikletli suç örgütlerine operasyon: 40 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, motosikletli suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

İstanbul'da motosikletli suç örgütlerine operasyon: 40 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince özellikle son yıllarda ortaya çıkan motosikletli suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Kimlik ve adresleri tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalanıp gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise 17 ruhsatsız tabanca, tüfek ve eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı, 7 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Motosiklet
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