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Türkiye
AA 08.08.2023 23:51

İstanbul'da motosiklet sürücüleri denetlendi

İstanbul'da polis, motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması yaptı. Yetersiz evrak ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul'da motosiklet sürücüleri denetlendi
[Fotograf: AA]

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler ile bekçilerin katılımıyla Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Ümraniye başta olmak üzere kent genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarında durdurulan motosikletler ekipler tarafından arandı, evrak kontrolü yapıldı.

İstanbul'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Sürücü ve yolcuların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

Esenyurt'taki uygulamada, yetersiz evrak ve kask takmama gibi ihlallerden sürücülere toplam 15 bin 300 lira ceza yazıldı.

Ümraniye Çakmak Köprüsü'ndeki uygulamada da ekipler çok sayıda motosiklet sürücüsünü denetledi.

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