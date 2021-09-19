Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
İstanbul'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 38 adet sahte çeyrek altın ve 22 bin 100 lira ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen polis, kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan S.D. ve Ş.K.'yı gözaltına alırken, kişilerin üzerinde bir miktar sahte çeyrek altın ele geçirdi.
38 tane sahte çeyrek altın ele geçirildi
Şüphelilerin sahte altınları temin ettikleri belirlenen Z.T., F.S. ve H.K. de Fatih'te yakalanırken, aramalarda, 38 adet sahte çeyrek altın ve 22 bin 100 TL lira ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen S.D. ve Ş.K., Z.T., F.S. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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