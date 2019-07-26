İstanbul’da araç sayısıyla birlikte trafik yoğunluğu da artıyor. Bu artışın doğurduğu sorunlardan biri de; kural dışı hareket ederek trafikte mal ve can güvenliğini tehlikeye atan sürücüler.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün verilerine göre; 2019 yılının temmuz ayına kadar, abartılı ve duman çıkaran egzoz kullanımı, emniyet şeridi ihlalleri, taksi ve dolmuş şoförleri hakkında olan ihbarlar, çakar lamba siren tertibatlı araçlardan kaynaklı sorunlar, trafik magandalıkları gibi konular başta olmak üzere birime ulaşan ihbar ve şikayet sayısı 2018 yılını geride bıraktı.

Son üç yılda gelen ihbar ve şikayet sayıları şunlar:

2017: 5 bin 865

2018: 7 bin 165

2019 (Ocak-Temmuz): 8 bin 780

Trafikte uygulanan yasal işlem sayısı her yıl artıyor

İstanbul’un yoğun trafiğinde can ve mal güvenliğinin korunması, daha düzenli bir trafik akışının sağlanması ve trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürekli çalışmalar yapılıyor.

Bu çalışmalar kapsamında trafikteki tüm ihlaller hakkında yapılan işlemler her geçen gün daha da sıkılaşıyor.

İstanbul trafiğinde kural ihlallerine bağlı olarak, 2017 yılında 1 milyon 675 bin 606, 2018 yılında 3 milyon 526 bin 531, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde ise 999 bin 558 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

12 milyon 879 bin 24 TL para cezası

Son zamanlar trafikte kural tanımayanların en sık karıştığı iki olay, ‘makas’ ve ‘drift’ olarak bilinen kural ihlalleri. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu iki kural ihlaline verilen cezalar artarak devam ediyor.

“Sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesi kapsamında 2018’de 4 bin 677 adet (toplam 4 milyon 686 bin 872 TL), 2019’da 6 bin 936 adet (toplam 6 milyon 949 bin 872 TL) cezai işlem uygulandı.

‘Drift’ olarak bilinen “Aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” ihlali ve kesilen cezalar da arttı. 2018 yılında 72 ihlale toplam 360 bin 720 TL, 2019 yılında ise 176 ihlale 881 bin 760 TL tutarında ceza kesildi.

Emniyet kemeri kullanımında artış

İstanbul Emniyeti’nin yıllardır titizlikle sürdürdüğü “Emniyet kemeri” konusundaki çalışmalar da meyvelerini veriyor. 2017 yılında emniyet kemeri kullanma oranı yüzde 43 iken, 2018 yılında yüzde 86,4’e, 2019 yılında da yüzde 93,5’e yükseldi.

Emniyet kemeri kullanımının artması kazalardaki ölüm oranını da etkiledi. 2017 ve 2018 arasında ölümlü kazalar yüzde 30,5 oranında azalırken, 2018’in ilk 6 ayıyla 2019 yılının ilk 6 aylık dilimleri baz alındığında ise yüzde 20,6 oranında bir azalma gözlemlendi.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

