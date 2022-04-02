Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da kebapçıdaki yangın itfaiye aracına da sıçradı
Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yandaki 5 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Bahçeköy Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale sürüyor. pic.twitter.com/EBOdsg7GqY— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2022
Yangın, iş yerinin yanındaki binalara ve itfaiye aracına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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