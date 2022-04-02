Bahçeköy Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale sürüyor. pic.twitter.com/EBOdsg7GqY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2022

Yangın, iş yerinin yanındaki binalara ve itfaiye aracına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.