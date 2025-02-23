İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

Kentte perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimler olmak üzere bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.

Küçükçekmece, Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Kartal ve Pendik'in yüksek kesimleri ve bölgelerinde kısa süreli bastıran kar, etkisini yitirdikten sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

Ana arter ve caddelerde karla mücadele ekiplerinin çalışması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmazken, ara sokak ve caddelerde biriken karlar trafiği olumsuz etkiliyor.

Kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekiyor.

Hava muhalefeti ve buzlanma nedeniyle bazı vapur seferlerinde gecikme ve iptaller olurken, otobüs seferlerinde de rötar yaşandı.