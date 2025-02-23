Parçalı Bulutlu -3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.02.2025 19:05

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kentte perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimler olmak üzere bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.

Küçükçekmece, Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Kartal ve Pendik'in yüksek kesimleri ve bölgelerinde kısa süreli bastıran kar, etkisini yitirdikten sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

Ana arter ve caddelerde karla mücadele ekiplerinin çalışması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmazken, ara sokak ve caddelerde biriken karlar trafiği olumsuz etkiliyor.

Kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekiyor.

Hava muhalefeti ve buzlanma nedeniyle bazı vapur seferlerinde gecikme ve iptaller olurken, otobüs seferlerinde de rötar yaşandı.

ETİKETLER
Kar Yağışı Hava Durumu İstanbul
Sıradaki Haber
Esenyurt'ta Pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:08
AK Parti'nin yeni MYK üyeleri belirlendi
19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dava ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum
18:45
Borsa İstanbul hakkında yapılan yanıltıcı haberlere soruşturma
18:36
Bakan Şimşek: Büyüme hedefimize ulaşacağız
18:29
Esenyurt'ta Pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı 2 kişi yaralandı
17:51
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
Gazze'de eğitim öğretim yeniden başladı
Gazze'de eğitim öğretim yeniden başladı
FOTO FOKUS
İsrailli esirlerden Netanyahu'ya: Bizi bitirdin, bizi öldürdün!
İsrailli esirlerden Netanyahu'ya: Bizi bitirdin, bizi öldürdün!
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ