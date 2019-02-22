Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış FETÖ mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmenin bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, 22'si Jandarma Komutanlığında, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 8'i de Sahil Güvenliğinde görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama ve el koyma kararı da alındı.

Sivil örgüt mensuplarının açık büfe, market gibi yerlerdeki telefon hatlarından bu askerlerle örgüt içi iletişim sağladığı belirlendi.

Haklarında gözaltı ve yakalama kararı bulunan bu kişilerin ele geçirilmesi için polis operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber