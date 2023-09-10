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Türkiye
AA 10.09.2023 07:54

İstanbul'da durdurulan tırda 15 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurdukları tırda 15 ton kaçak etil alkol ele geçirdi.

İstanbul'da durdurulan tırda 15 ton etil alkol ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sahte içki, imal ve ticareti soruşturması kapsamında; lisanssız ve insan sağlığını tehdit eden merdiven altı imalathanelerde damıtılan etil alkolün İzmir, Antalya, Muğla gibi turistik illerde sahte içki yapımında kullanılmak üzere sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Alınan bilgi kapsamında yapılan takip sonucunda; etil alkolün Antalya iline taşındığı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe girişlerinde durduruldu.

Tırda yapılan aramada, kolilenmiş vaziyette 15 ton etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sahibi H.G. ve şoför M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

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İstanbul Sahte Alkol
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