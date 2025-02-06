İstanbul'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

Meteorolojinin günler öncesinde Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışı dünden itibaren sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih'te seyrek, Küçükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla devam eden yağış, Başakşehir'de ise yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Başakşehir Millet Bahçesi'ni beyaz örtüyle kaplayan karın tadını çocuklar çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Sultangazi, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de devam eden kar yağışı, Büyükçekmece'de yerini tipiye bıraktı.

Yolların, evlerin çatılarının ve arabaların karla kaplandığı Büyükçekmece'de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yolda araçlarıyla ilerleyemeyen bazı sürücüler çareyi yol kenarında beklemekte bulurken, yolda kalan bir aracı da başka bir aracın iterek ilerlettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Büyükçekmece'de bir başka sürücü de aracın önündeki karları temizleyerek yokuşu çıkmaya çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde de aniden bastıran kar nedeniyle bazı araçlar kayarak ilerlerken, bazıları da yolda bekledi.

Sürücülerin yanı sıra motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Anadolu Yakası'nda da Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kentin yüksek noktalarından Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar aileleriyle Çamlıca Tepesi'ne geldi. Bazı vatandaşlar fotoğraf çekilirken, kimileri ise kar topu oynadı.