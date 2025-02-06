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Türkiye
TRT Haber-AA 06.02.2025 21:30

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.

Meteorolojinin günler öncesinde Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışı dünden itibaren sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih'te seyrek, Küçükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla devam eden yağış, Başakşehir'de ise yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Başakşehir Millet Bahçesi'ni beyaz örtüyle kaplayan karın tadını çocuklar çıkardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde gün boyu süren yağış, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak devam ediyor.

Şile Yolu Çekmeköy mevkisinde süren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentin yüksek noktalarından Aydos Ormanı'nda da kar etkisini sürdürürken, evlerin çatıları ve arabaların camları karla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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