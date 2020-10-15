Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 6 tona yakın etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta 5 bin 685 litre etil alkolle sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta 2 ev ile 1 iş yerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adreslere baskın düzenleyen ekipler, bidon ve fiber tanklar içerisinde 5 bin 685 litre etil alkol, 30 şişe sahte TAPDK ve yabancı bandrollü dolu alkollü içki şişesi, sanayi tipi damıtma cihazı, 44 cam şişe içerisinde viski ve anason kiti, 2 elektrikli hava pompası, 4 bin 280 farklı markalara ait etiket, 150 boş plastik bidon, 500 şeffaf pet şişe, dolum tabancası, 45 boş cam likit şişesi ve 3 litre anason ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte AlkolSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 13:59
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