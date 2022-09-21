Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 593 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Eyüpsultan'da 593 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yurt dışından uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Eyüpsultan'da bir villa ve bahçesinde park halinde bulunan karavan ile seyir halindeki bir otomobile eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda villa, karavan ve otomobilde yapılan aramada, toplam 593 kilogram uyuşturucu madde ile tartı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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