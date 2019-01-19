İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 39 ilçede ve Atatürk ile Sabiha Gökçen Havalimanlarında Özel Harekat Polisleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile narkotik köpekleri ve polis helikopterinin katılımıyla "Yeditepe Huzur 2019-2" uygulamasını gerçekleştirildi.

Kara, hava ve denizde yapılan uygulamalarda birçok stratejik nokta kontrol edilirken, polis ekipleri Taksim Meydanı'nda ve Karaköy Galata köprüsü girişinde araç ve kimlik kontrolü yaptı.

Polis ekipleri belirlenen noktalarda uygulama yaptı. Kadıköy Kuşdili Caddesi Boğa Heykeli yakınında uygulama yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan kişilerin üst aramaları ve Genel Bilgi Taraması (GBT) işlemleri gerçekleştirildi. Bazı araçlarda narkotik köpekleri ile inceleme yapılırken, polis helikopteri de uygulama sırasında havadan koordinasyon sağladı.

Kaynak: AA