İstanbul'da 11 katlı binadaki yangın kontrol altına alındı

Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Yangın Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi’ndeki binada dün akşam saatlerinde başladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri yangına destek için bölgeye sevk edildi.

80 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, çevre binalara sıçramadan sabaha doğru kontrol altına alındı.

Alevler sönse de itfaiyenin bodrum katlara tedbir amaçlı su basmaya devam ettiği bildirildi.

Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi. Zamanında müdahale ile yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Yangının büyüklüğü, havadan çekilen görüntülerde de gözler önüne serildi.