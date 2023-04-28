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Türkiye
TRT Haber 28.04.2023 07:16

İstanbul'da 11 katlı binadaki yangın kontrol altına alındı

İstanbul'da bir halı imalathanesinde çıkan yangın, kısa sürede 11 katlı binayı sardı. Akit Medya'nın da bulunduğu bina harabeye döndü. İtfaiye ekipleri, 80 araçla müdahale ettikleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

İstanbul'da 11 katlı binadaki yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: DHA]

Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Yangın Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi’ndeki binada dün akşam saatlerinde başladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı.

İstanbul'da 11 katlı binadaki yangın kontrol altına alındı

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri yangına destek için bölgeye sevk edildi.

80 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, çevre binalara sıçramadan sabaha doğru kontrol altına alındı.

İstanbul'da 11 katlı binadaki yangın kontrol altına alındı

Alevler sönse de itfaiyenin bodrum katlara tedbir amaçlı su basmaya devam ettiği bildirildi.

Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi. Zamanında müdahale ile yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Yangının büyüklüğü, havadan çekilen görüntülerde de gözler önüne serildi.  

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