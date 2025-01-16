İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi öngörülse de şehir genelinde kar yağışına neden olacak çok kuvvetli bir sistemin yaklaşmadığı belirtiliyor.

Kısa vadeli tahminlere göre, İstanbul'da hava koşulları genellikle soğuk ve yer yer yağmurlu olacak. Bununla birlikte, şehir ısı adası etkisi ve yapılaşma gibi faktörlerin şehirde kar yağışını zorlaştırdığı uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İklim Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ile İstanbul için kar tahminlerini konuştuk.

Neden kar yağmıyor?

Soğuyan havalarla birlikte İstanbulluların en büyük merak konusu kar yağışı… Ancak uzmanlar, şehirdeki mevcut koşullar nedeniyle kar ihtimalinin her geçen yıl azaldığını belirtiyor.

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, İstanbul'da şehir Isı Adası etkisinin belirgin bir engel oluşturduğuna dikkat çekiyor. Artan yapılaşma, azalan yeşil alanlar ve beton-asfalt yüzeylerin yaygınlaşması nedeniyle şehirdeki sıcaklıkların kar yağışına izin vermediğini söylüyor.

“Kar yağışı ihtimali yıldan yıla azalıyor”

Prof. Dr. Gönençgil, şehir Isı Adası etkisinin sadece İstanbul için değil, dünyanın çeşitli büyük şehirlerinde kar yağışını zorlaştıran önemli bir faktör olduğunu da belirtiyor.

“Doğal yüzeylerin beton ve asfalta dönüşmesi bu süreci kuvvetlendiriyor. Bu nedenle İstanbul’da kar yağışının ihtimali ve yerde kalma süresi yıldan yıla azalıyor. Genel olarak Türkiye'de belli alanlarda etkili kar yağışları tahmini yapılabilse bile bunu İstanbul için de söylemek subjektif bir öngörü olur” diyor.

Ancak bu durum, İstanbul’a artık hiç kar yağmayacağı anlamına gelmiyor. Çok kuvvetli sistemlerin etkisiyle şehir merkezine kar yağması hala mümkün.

“Uzun vadeli tahminler isabetli olmuyor”

Havaların soğudukça kar ihtimalini artırdığına dair genel algıya rağmen, Gönençgil uzun vadeli tahminlerin İstanbul için isabetli olmadığını belirtiyor. “Ocak ayının ikinci yarısının daha soğuk ve yağışlı olduğu söylenebilir. Ancak şehir özelinde uzun vadeli tahmin yapmak zordur” diyor.

Meteoroloji tahminlerinin genellikle bir haftalık yapıldığını ve ötesine dair kesin öngörüler yapmanın pek akılcı olmadığını ifade ediyor.

Kısa vadede kar yok

Şubat ayının ocaktan daha soğuk olabileceği ihtimali de konuşulsa da bu, şehirsel faktörler nedeniyle değişkenlik gösterebilir.

Kısa vadede İstanbul merkezine kar yağışı beklenmese de, havanın etkileyici bir sistemle şehri beyaza bürüyebilme ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.