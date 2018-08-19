İstanbul Valisi Şahin trafik denetimine katıldı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kentte Kurban Bayramı boyunca emniyet birimlerine bağlı yaklaşık 400 ekibin 2 bin 500 personelle, Jandarma birimlerinin de 73 ekibin 108 personelle trafik denetimi yapacağını bildirdi.

Vali Şahin, bayram dolayısıyla trafik ekiplerince Mahmutbey Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki yolcularla sohbet eden Şahin, vatandaşlara çikolata ikram etti. Araçlardaki çocuklara da düdük, tişört ve şapka hediye eden Şahin, şehirler arası seyahat eden yolcuları taşıyan araçları da ziyaret etti.

Şahin, ziyaret sırasında vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulundu.

İstanbul Valisi Şahin, denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbulluların bayramlarını kutladı.

Yola çıkan vatandaşların hem bayramlarını tebrik ettiklerini hem de sürücüleri denetlediklerini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Bu arada İçişleri Bakanlığımızın kırmızı düdük kampanyasıyla bu sene evlatlarımıza, çocuklarımıza fahri trafik polisliği görevi verildi. Bunun anlamı şu, çocuklarımız seyahat sırasında ebeveynlerinin herhangi bir kural ihlali, yorgunlukları ya da dinlenmenin hasıl olduğu durumlarda, kırmızı düdüklerini çalarak, sürücüleri, ebeveynlerini ikaz edecekler. İnşallah daha güvenli bir sürüş, daha güvenli bir trafik akışı noktasında bir bilinçlenme, farkındalık oluşturmuş olacaklar."

"Bayram boyunca denetimler 12/24 esasına dayalı gerçekleştirilecek"

Vali Şahin, bayramla ilgili alınan tedbirlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul olarak emniyet birimlerimize bağlı yaklaşık 400 ekibimizle 2 bin 500 personelimizle birlikte 12/24 saat esasına göre, yine 73 ekibimiz 108 personelimizle jandarma birimlerimiz, jandarma bölgesinde 12/24 uygulamasıyla sürekli bir trafik denetimiyle İstanbul'da hem iç yollarımızda hem de otoyollarımızda sürekli denetim yapıyor ve bayram boyunca yapılacak. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz. Bu arada, tabii bayrama yönelik tedbirlerimiz sadece trafik denetim ve tedbirlerinden ibaret değil. Aynı zamanda sağlık teşkilatlarımız, asayiş ve güvenlik bölümlerimiz de tüm bayram boyunca en üst seviyede tedbirlerini alarak, bayramın vatandaşlarımız açısından daha huzurlu, mutlu şekilde idrak edilmesi için noktasında elinden geleni yapacaktır."

Bayram boyunca kurban satış ve kesim alanlarında da ekiplerce denetim ve kontrollerin devam edeceğini dile getiren Şahin, bu konuda vatandaşların herhangi bir zorlukla karşılaşması halinde ilgili birimlere ulaşmaları durumunda gerekli destek ve yardımın sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Denetimde Vali Şahin'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA