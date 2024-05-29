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Türkiye
AA 29.05.2024 11:29

İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul ve Batman'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma" ve "tefecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde vatandaşlara faiz karşılığında borç para veren ve "Yaşarlar" olarak bilinen suç örgütü üyelerinin, teminat olarak senet, araç ve tapu devri aldıkları kişileri mağdur ettikleri belirlendi.

Faiz karşılığı ödenen paraların şüphelilerin yakınlarının hesaplarına gönderildiği, alınan tapu ve araç devirlerinin de yine aynı kişilere yapıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin, aldıkları paraları geri ödemekte zorlanan mağdurlara yüksek faizle tekrar borç para verdiklerini ortaya çıkardı.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda çelik yelek, kalem görünümlü silah, ruhsatsız 2 tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda araç satış sözleşmesi, alacakların yazılı olduğu 3 ajanda, 20 bin lira, senet karnesi ile 2 milyon 52 bin lira değerinde 16 senet ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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